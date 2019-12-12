الزمالك يكتفي بهدفي مصطفى محمد و محمود علاء أمام بيراميدز

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13 محتلاً المركز الرابع فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 محتلاً المركز الخامس. أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 53 و محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 76. حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

الزمالك ضد بيراميدز بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى :- بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى :- Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى خط الهجوم: محمد فاروق ويتواجد على دكة البدلاء: المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن خرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس.

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