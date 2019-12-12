شكرا لقرائتكم أحمد بلال يتصدر تويتر بسبب "حفلة" جماهير الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احمد بلال شنت جماهير الزمالك هجوما حادا على أحمد بلال لاعب فريق الأهلي السابق خلال مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

احمد بلال

جاء هجوم جماهير الزمالك على مهاجم الأهلي الأسبق بعد هدف التقدم الذي سجله مصطفى محمد للأبيض في مرمى بيراميدز في الدقيقة 53 من عمر اللقاء. جاء هجوم جماهير الزمالك على مهاجم الأهلي الأسبق بعد هدف التقدم الذي سجله مصطفى محمد للأبيض في مرمى بيراميدز في الدقيقة 53 من عمر اللقاء. وكان بلال قد أكد في أحد البرامج الفضائية أن مصطفي محمد يتعرض لضغوط وأكد أن لاعب الزمالك لن يسجل في مرمى بيراميدز.

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