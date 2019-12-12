موراي يلغي جولته الاعدادية في ميامي بسبب الاصابة









اسماء السيد - ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن مواطنها أندي موراي المصنف أول عالميا سابقا في كرة المضرب، ألغى الخميس جولته الإعدادية للموسم الجديد 2020 في مدينة ميامي الاميركية والتي كانت لأسبوعين وذلك بسبب استمرار معاناته من إصابة في الورك.

وأوضحت صحيفة "ذا تايمز" أن موراي (32 عاما) لا يزال يعاني من الإصابة في الورك التي تعرض لها في كأس ديفيس في العاصمة الإسبانية مدريد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وخاض موراي مباراة واحدة في الفردي في كأس ديفيس قبل أن يضطر إلى الانسحاب من باقي مباريات المسابقة التي ودعتها بريطانيا من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا التي توجت لاحقا باللقب على حساب كندا.

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وتابعت الصحيفة أن الاصابة لن تحرم موراي من المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن من 20 كانون الثاني/يناير الى 2 شباط/فبراير المقبلين.

ويشارك موراي، المصنف حاليا في المركز 126 عالميا، في بطولة استراليا ببطاقة دعوة. وقبل ذلك، سيخوض البريطاني الفائز بالبطولة الاسترالية مرتين، غمار النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين المحترفين التي تنطلق في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل في ثلاث مدن أسترالية هي بريزبين وبيرث وسيدني.

وكان موراي حقق عودة رائعة إلى الملاعب هذا العام وتوج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلقب دورة أنفير البلجيكية، الأول له منذ عام 2017، وذلك بعد تسعة أشهر تقريبًا من العملية الجراحية الثانية التي خضع لها في الورك الأيسر والتي أرغمته إلى الإعلان في كانون الثاني/يناير الماضي عن احتمال اعتزاله اللعب بسببها.