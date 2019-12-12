القادسية يهزم الكويت ويتوج بلقب كأس السوبر









اسماء السيد - حتفظ القادسية بلقبه بطلا للكأس السوبر الكويتية في كرة القدم بعد فوزه على غريمه الكويت 1-صفر الخميس على ستاد جابر الدولي.

وسجل المدافع النيجيري جيمس اوكواسو الهدف في الدقيقة 72.

وخاض الكويت المباراة باعتباره حامل لقب بطل الدوري في الموسم الماضي، فيما دخلها القادسية بعدما حلّ وصيفاً له في المسابقة ذاتها.

وجرت العادة على أن تقام مباراة الكأس السوبر مع انطلاقة الموسم إلا أن الاتحاد المحلي ارتأى إقامتها في منتصفه تقريباً، علماً بأنه كانت هناك فكرة لإقامة المباراة خارج البلاد، وتحديداً في العاصمة البريطانية لندن، خلال آب/أغسطس الماضي، لكن لم يكتب للخطوة النجاح.

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ورفع القادسية رصيده الى ستة ألقاب (رقم قياسي)، فيما بقي الكويت على أربعة ألقاب، مقابل لقبين للعربي.

وحملت المواجهة رقم 9 بين القطبين ففاز القادسية في 5 والكويت في 4.

والمباراة هي الثانية بين القطبين هذا الموسم، علما بأنهما تعادلا 1-1 في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الذي يتصدره الكويت بفارق 4 نقاط عن القادسية.

ملخص المباراة: