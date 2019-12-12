ماسترز مديرا تنفيذيا لرابطة الدوري الانكليزي









اسماء السيد - أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الخميس تعيين ريتشارد ماسترز مديرا تنفيذيا لها في خطوة يأمل المعنيون أن تكون ناجحة بعد تعيينين فاشلين.

وتمت ترقية ماسترز بعد قرابة العام على شغله منصب المدير التنفيذي المؤقت للدوري الممتاز، منذ استقالة ريتشارد سكوداموري في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد توليه المنصب في عام 2014.

وتم اختيار سوزانا ديناج لخلافة سكوداموري العام الماضي الا انها اختارت البقاء في وظيفتها مع مجموعة "ديسكافيري" الاعلامية.

ووقع بعدها الاختيار على ديفيد بيمسيل، المدير التنفيذي السابق لمجموعة "غارديان" الاعلامية (غارديان ميديا غروب)، التي تنضوي صحيفة "ذي غارديان" تحت لوائها، الا انه غادر منصبه الشهر الفائت قبل أن ينشغل بملاحقة المزاعم التي نشرتها الصحافة عن حياته الخاصة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

Advertisements

ورحب الاميركي بروس باك، رئيس لجنة الترشيحات في رابطة الدوري الممتاز بتعيين ماسترز بالقول "حين كان مديرا تنفيذيا مؤقتا، واجه تحديات وأثبت نفسه".

وتابع بروس رئيس نادي تشلسي "تؤمن الاندية أن هذا التعيين صائب في ما يتعلق بمصالح الدوري الممتاز على المدى الطويل".

وأعرب ماسترز بدوره عن سعادته مؤكدا "إنه لشرف أن تُمنح لي الفرصة لقيادة الدوري الانكليزي الممتاز في واحدة من اكثر المراحل اثارة في تطوره".

وانضم ماسترز الذي شغل منصب المدير العام للدوري الممتاز، للرابطة عام 2006.