شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لـ"مصطفى محمد": لا تهتم بكلام الناس وركز فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب تسجيله هدف الأبيض اليوم من مباراة بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى ، طالبه خلالها بالتركيز فى الملعب فقط.
وقال عماد متعب عبر تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " قائلا " لا بد من العمل فى الملعب فقط و لا تهتم بكلام الناس والرد يكون بالتألق و إحراز الأهداف.
تابع متعب أنه يطالب اللاعبين الكبار و المحللين بمساندة النجوم و المواهب الصغيرة لبناء جيل جيد للمنتخب المصرى " ، وعدم إنتقادها بشكل يضعهم تحت ضغط كبير.
وأشار عماد متعب أن الزمالك ظهر بشكل جيد خلال أحداث المباراة اليوم أمام بيراميدز ويستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط .
حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس.
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