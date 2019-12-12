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إنبي يعتمد لائحة مكافآت جديدة لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، لائحة المكافآت الجديدة وبدأ النادي في تطبيقها منذ مباراة الجونة الأخيرة في الجولة السابعة لمسابقة الممتاز التي فاز فيها الفريق البترولي برباعية مقابل هدف.

 

وصرف مجلس إدارة إنبي مكافآت الفوز على الجونة التي جمعت الفريقان في الجولة السابعة بالدوري، وفقا للائحة الجديدة التي تم اعتمادها في أول الأسبوع الماضي.

 

ويستعد الفريق البترولي للقاء المصري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء اعتماد اللائحة الجديدة لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

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