شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعتمد لائحة مكافآت جديدة لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر
وصرف مجلس إدارة إنبي مكافآت الفوز على الجونة التي جمعت الفريقان في الجولة السابعة بالدوري، وفقا للائحة الجديدة التي تم اعتمادها في أول الأسبوع الماضي.
ويستعد الفريق البترولي للقاء المصري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء اعتماد اللائحة الجديدة لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات.
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