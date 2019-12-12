شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي منصور : اللي عايز يهد الزمالك بقوله نتقابل آخر الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام علي فريق الزمالك رسالة شديدة اللهجة للذين وصفهم بأنهم يحاولون هدم الفريق، قائلا : نتقابل اخر الموسم، وذلك عقب الفوز علي بيراميدز اليوم بثنائية نظيفة.

وقال أمير مرتضي في تصريحات لقناة اون سبورت : قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز، وكنا الأفضل علي مدار الشوطين، مضيفا أن الفريق حصد 3 نقاط مهمة من فريق كبير مثل بيراميدز، وهو الفوز الذي يمنح اللاعبين والجهاز الفني الجديد جرعة كبيرة من الثقة بعد فترة من التخبط.

وقال أمير مرتضي منصور، واجهنا انتقادات عنيفة مطلع الموسم الماضي عندما كان الفريق متذبذب في النتائج في الكونفيدرالية والدوري، وانهينا الموسم بـ 3 بطولات، موجها رسالة إلي من وصفهم بأنهم يحاولون هدم الفريق ، نتقابل نهاية الموسم .