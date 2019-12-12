حازم إمام : كارتيرون يشبه جوزيه ..والزمالك استحق الفوز على بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفريق الابيض أستحق الفوز على نظيره بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز اليوم بسبب توظيفه الجيد للاعبين داخل أرض الملعب وأن التشكيل الأساسى لفريق بيراميدز الذى أعلنه الفرنسى ديسابر ساعد بشكل كبير لاعبى الزمالك من أمتلاك وسط الملعب.
أضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك يتميز بالواقعية و يشبه البرتغالى مانويل جوزية المدير الفنى لفريق الاهلى السابق بسبب بعض الافكار التدربية المتشابهه بينهم فى التغيرات و إنتشار اللاعبين داخل أرض الملعب.
وتابع حازم أمام أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك لديه موهبة عالية فى تسجيل الأهداف وقدرته فى إستغلال أنصاف الفرص للتسجيل .
حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس.
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