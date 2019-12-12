شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد : لاعبية الزمالك " رجالة " ونستحق الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السابعة للدوري.

ووصف محمد عواد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن لاعبى الزمالك رجالة عقب الأداء الذى ظهروا عليه خلال أحداث سير اللقاء اليوم أمام بيراميدز والإصرار على الفوز و اسعاد الجماهير البيضاء .

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حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس.

وأشار محمد عواد أن المهاجم مصطفى محمد يتعرض لضغط كبير خلال الأيام الماضية و أثبت قدراته خلال تسجيله هدف الزمالك الأول فى مباراة اليوم .