شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تهاجم أحمد بلال بعد هدف مصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت جماهير الزمالك هجوما حادا على أحمد بلال لاعب فريق الأهلي السابق خلال مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هجوم جماهير الزمالك على مهاجم الأهلي الأسبق بعد هدف التقدم الذي سجله مصطفى محمد للأبيض في مرمى بيراميدز في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وكان بلال قد أكد في أحد البرامج الفضائية أن مصطفي محمد يتعرض لضغوط وأكد أن لاعب الزمالك لن يسجل في مرمى بيراميدز.