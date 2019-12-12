شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني : فوجئنا بخطة بيراميدز وكارتيرون أدار المباراة باقتدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك بلاعبي فريقه في مباراة بيراميدز اليوم التي أقيمت علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات لقناة أون سبورت أن الزمالك كان الأفضل طوال شوطي المباراة، وان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قام بتغيير خطته المعتادة، وهو ما تفاجئ به الجهاز الفني للزمالك، وكان أكثر مفاجأة للزمالك هو وجود عبد الله السعيد علي دكة البدلاء وعدم الدفع به من بداية اللقاء.

واختتم سامي الشيشيني تصريحاته مؤكدا ان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك نجح في إدارة المباراة إلي بر الأمان، وأجاد قراءة المنافس، كما أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ تعليمات المدير الفني بكفاءة فكان الفوز والأداء الجيد حليف الزمالك في مباراة اليوم.