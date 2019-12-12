سوبر كورة يكشف دور صالح جمعة فى ضم أسامة جلال للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو الأهلي حسم صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي وأحد أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الصيف المقبل. وخرج أسامة جلال من حسابات الأهلي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على أن يتم إرجاء الصفقة إلى الصيف المقبل، لرغبة السويسري رينيه فايلر في تدعيم الخط الأمامي، خاصة بعد حسم التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيش البرتغالي السابق واقترابه من ضم مهاجم إفريقي جديد في يناير المقبل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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