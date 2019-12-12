شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفي محمد مهاجم الزمالك أن من ينتقده بالسلب لا يلتفت له ، وأن تركيزه منصب على التدريب بقوة مع الزمالك لتحقيق الفوز فى جميع المباريات.
تابع مصطفى محمد فى تصريحات لقناة ON SPORT اللى بينتقدني " مش فى دماغي " والفوز الذى تحقق على بيراميدز مجهود للفريق بأكمله و أنه يهدي هدفه لجماهير الزمالك ، و أن القادم سيكون أفضل.
أضاف مهاجم القلعة البيضاء ، طالبت باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك باللعب بنفس الطريقة التى كنت ألعب بها فى المنتخب الأوليمبي و إحرازه للاهداف بسبب العرضيات الكثيرة.
واحتل مصطفي محمد صدارة هدافى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة برصيد 4 أهداف .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.