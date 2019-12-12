شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يهدد مرمي بيراميدز والشناوي يتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سدد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك كرة قوية علي مرمي أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز في الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري.

بن شرقي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ، ولكن يتألق الشناوي في اللحظات الأخيرة ويضع يده ليحول الكرة ركلة ركنية، وتستمر النتيجة 1/0 للزمالك، أحرزه مصطفي محمد في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار

Advertisements

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على دكة البدلاء:

المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن

وخرج من القائمة في المباراة، محمد حمدي إلى جانب المهاجم محمد الجباس