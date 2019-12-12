شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرازق مديرا لاستاد الاسكندرية خلفا لشريف سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعتبر عبد الرازق أحد أبناء الشباب والرياضة بالإسكندرية وهو مواليد 1972 وحاصل على ماجستير فى الإدارة الرياضية . كما سبق لمدير استاد الإسكندرية الجديد ، العمل فى النادى الاوليمبى وآخر منصب حاصل عليه هو مساعد المدير التنفيذى لنادى الجياد بالإسكندرية ومستشار التسويق بالنادى.

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