شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 12/12/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 12/12/2019، إقامة 3 مباريات في الدوري المصري ، حيث استضاف الاتحاد السكندري نظيره طنطا ، فيما واجه المصري البورسعيدي ، المقاولون العرب ، بينما استضاف الزمالك فريق بيراميدز . المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف نجح المقاولون العرب في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدف نظيف عن طريق محمد سمير في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ، في المباراة التى جمعته الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري Advertisements نجح نادي الزمالك في الفوز علي نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري . وقفز الزمالك إلي المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعد خوض 7 مباريات ، فيما استمر بيراميدز في المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد خوض 8 مباريات في البطولة. الاتحاد السكندرى وطنطا حبايب فى الدورى انتهت مباراة الاتحاد السكندرى و طنطا فى الجولة السابعة من بطولة الدورى ، بالتعادل السلبي ، و التى أقيمت باستاد الأسكندرية .

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