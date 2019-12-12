شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس.

أحرز هدفي الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 53 و محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 76.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى.

خط الهجوم: محمد فاروق.

ويتواجد على دكة البدلاء:

المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هادئاً ومرحلة جس نبض بين الفريقين استمرت لأكثر من 5 دقائق دون أى اختبار حقيقي لأي من حارسي المرمى ، وتم إيقاف اللقاء أكثر من مرة بسبب التدخل العنيف أو التسلل.

لجأ الزمالك للاعتماد على الكرات العرضية الطويلة للثنائى مصطفي محمد و من خلفه أحمد زيزو ، لكن ينجح دفاع بيراميدز فى إفسادها جميعا.

الدقيقة 7 ضربة حرة مباشرة لبيراميدز على حدود منطقة الجزاء يسددها محمد فاروق تعلو عارضة محمد عواد بكثير.

الدقيقة 10 هجمة منظمة بين حازم إمام و طارق حامد يمر حازم ببراعة ويلعبها عرضية أرضية يسددها مصطفي محمد تصطدم بدفاع بيراميدز.

الدقيقة 11 عرضية من حازم إمام لكن يخرجها دفاع بيراميدز ثانياً.

الدقيقة 12 ينجح إسلام عيسي فى خطف الكرة من لاعبى الزمالك ويمررها لمحمد فاروق يسددها ضعيفة ويمنع فرصة خطيرة على فريقه.

يهدأ اللقاء نسبيا ، ولكن الأستحواذ كان أكثر لصالح لاعبي بيراميدز.

الدقيقة 16 تمريرة من حازم إمام تصل لأحمد سيد زيزو يسددها قوية تعلو القائم بكثير.

الدقيقة 17 إنذار لمحمد فاروق لاعب بيراميدز للتدخل العنيف مع محمود علاء مدافع الزمالك.

يهدأ اللقاء ، ويستمر اللعب فى وسط الملعب.

الدقيقة 21 يشهر محمود عاشور إنذار لمحمد فتحي لاعب وسط بيراميدز بداعي التدخل العنيف مع طارق حامد.

تدخل عنيف من مصطفي محمد ضد نبيل دونجا ويشهر له الحكم محمود عاشور إنذار أصفر.

الدقيقة 25 تمريرة بينية من أيمن منصور تصل لرجب بكار داخل منطقة جزاء الزمالك يلعبها برأسه لكنها تخرج لضربة مرمى .

الدقيقة 27 تمريرة عرضية من حازم إمام يخرجها دفاع بيراميدز قبل أن تصل لمصطفي محمد المنفرد.

الدقيقة 30 هجمة خطيرة بين مصطفي محمد و سيد زيزو يتوغل زيزو لمنطقة الجزاء و يسددها يتصدي لها أحمدا لشناوي على مرتين.

الدقيقة 32 تمريرة من ساسي لمحمد عبد الشافي الذى يصل داخل منطقة الجزاء يسددها قوية يخرجها أحمد الشناوي لركنية.

الدقيقة 33 هجمة لبيراميدز وكرة وان تو بين دونجا و عمر جابر الذى يلعبها أرضية بينية يخرجها محمد عواد قبل أن تصل لإريك تراوري.

الدقيقة 36 هجمة لبيراميدز تصل لعمر جابر يلعبها عرضية تصل ليد محمد عواد حارس الزمالك.

الدقيقة 38 هجمة لبيراميدز تصل لرجب بكار يلعبها عرضية يقابلها إسلام عيسي برأسه داخل منطقة الجزاء تخرج ضربة مرمى.

تستمر سيطرة بيراميدز على وسط الملعب ويصلو أكثر من مرة لمنطقة جزاء محمد عواد لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 43 هجمة عن طريق الجبهة اليمني الأنشط فى الزمالك عن طريق حازم إمام و سيد زيزو الذى يلعب عرضية يخرجها دفاع بيراميدز.

الدقيقة 44 هجمة عن طريق فرجاني ساسي يلعبها لمصطفي محمد الذي يمررها أرضية لأشرف بن شرقي يلعبها عرضية خطيرة لكن تحتسب تسلل ، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأت أحداث الشوط الثاني بتديل من قبل كارتيرون المدير الفني للزمالك بالدفع محمد أوناجم على حساب أحمد سيد زيزو.

الدقيقة 46 هجمة خطيرة من الزمالك تصل لأشرف بن شرقي على حدود منطقة الجزاء لبيراميدز يسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 47 ينجح مصطفي محمد من قطع كرة من على جبر ويلعبها أرضية بينية لأشرف بن شرقي يمر من عبدالله بكري ولكن يشتتها دفاع بيراميدز عن طريق أيمن منصور ويمنع فرصة هدف مؤكد.

الدقيقة 50 هجمة خطيرة لبيراميدز عن طريق رجب بكار يلعبها لعمر جابر يسددها ضعيفة يتصدى لها محمد عواد .

الدقيقة 51 يرد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق بن شرقي و أوناجم الذى يسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 52 عرضية عن طريق أوناجم يحرزها مصطفي محمد برأسيه رائعة على يمين أحمد الشناوي محرزاً الهدف الأول للزمالك .

يسيطر لاعبي الزمالك على الكرة للحفاظ على تقدمه.

الدقيقة 54 يمر أوناجم من أيمن منصور و بكرى ويلعبها أرضية داخل منطقة الجزاء تخرج لركنية.

الدقيقة 56 تبديل لبيراميدز بخروج إسلام عيسي و نزول عبدالله السعيد ، و جون أنطوي بدلاً من أيمن منصور.

الدقيقة 57 تسديدة قوية من فرجاني ساسي يتصدي لها أحمد الشناوي ويخرجها لركنية.

الدقيقة 60 ضربة حرة مباشرة يسددها عبدالله السعيد تصل محمد فاروق المنفرد بالمرمى يسددها قوية مهدراص هدف مؤكد.

الدقيقة 63 هجمة رائعة من فرجاني ساسي يلعبها بينية أرضية لبن شرقي يلعبها أرضية يسددها أوناجم فى الهدف ولكن الحكم يحتسبها تسلل.

الدقيقة 65 تمريرة رائعة من عبدالله السعيد تصل لتراوري الذى يصل لمنطقة جزاء الزمالك ولكن التكتل الدفاعي يمنعه من الوصول لمرمي عواد.

يهدأ اللقاء نسبيا ويلجأ لاعبو الزمالك للاستحواذ على الكرة للتهدئة والحفاظ على تقدمهم بالهدف الذى أحرزه مصطفى محمد.

الدقيقة 73 تمريرة بينية من بن شرقي يخرجها دفاع

الدقيقة 74 خروج محمد فتحي و نزل عمر يونس لعيوني لاعب بيراميدز.

الدقيقة 76 هجمة رائعة بين طارق حامد وفرجاني ساسي يلعبها عرضية لبن شرقي الذي يراوغ أحمد الشناوي ويحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة أحمد الشناوي ، يتصدى لها محمود علاء محرزا الهدف الثاني للزمالك.

يلجأ الزمالك للدفاع للحفاظ على تقدمه ، ويلعب بيراميدز على الكرات العرضية الطويلة لكن دون الوصول لمرمى محمد عواد.

يضغط لاعبو بيراميدز على أمل تعديل النتيجة ويلعب عبدالله السعيد أكثر من كرة طويلة لكن دون إستغلال للهجمات.

الدقيقة 87 يدفع كارتيرون بالتبديل الأخير بخروج أوباما وينزل بدلاً منه محمد عبد السلام ، للتأمين الدفاعي.

يستمر اللقاء دون خطورة على مرمى الزمالك بسبب التكتل الدفاعي للأبيض وعدم التجانس بين لاعبى بيراميدز فى إنهاء الهجمات فى المنطقة الأمامية بشكل مميز و ترجمتها لأهداف.

ويحتسب محمود عاشور 4 دقائق وقت بدل من ضائع لكن دون ترجمة لأهداف من بيراميدز الذى استحوذ على منطقة جزاء الزمالك لينتهي اللقاء بفوز مهم للأبيض ، والخسارة الأولي لفريق بيراميدز فى الدوري هذا الموسم.

























































































































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