شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الزمالك في الفوز علي نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري . وقفز الزمالك إلي المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعد خوض 7 مباريات ، فيما استمر بيراميدز في المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد خوض 8 مباريات في البطولة. Advertisements وجاء علي قمة ترتيب الدوري المصري، فريق المقاولون العرب برصيد 16 نقطة ، ولعب 8 مباريات .

ترتيب الدوري المصري

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