شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة زيزو بعد استبداله أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون باستبدال اللاعب في بداية الشوط الثاني وشارك محمد أوناجم بدلا منه. ويتقدم الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد سجلهما مصطفى محمد و محمود علاء في الدقيقة 53 و 76 من عمر اللقاء.

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