جدول ترتيب الدوري المصري بعد إقامة مباريات اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المقاولون العرب في تصدر جدول بطولة الدوري برصيد 16 نقطة بعد الفوز علي المصري البورسعيدي ، فيما وصل نادي الزمالك إلي المركطز الرابع برصيد 13 نقطة عقب الفوز علي بيراميدز ، بينما تراجع الاتحاد السكندري الي المركز الثاني بعد التعادل مع طنطا سلبياً . المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف نجح المقاولون العرب في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدف نظيف عن طريق محمد سمير في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ، في المباراة التى جمعته الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري Advertisements نجح نادي الزمالك في الفوز علي نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري . وقفز الزمالك إلي المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعد خوض 7 مباريات ، فيما استمر بيراميدز في المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد خوض 8 مباريات في البطولة. الاتحاد السكندرى وطنطا حبايب فى الدورى انتهت مباراة الاتحاد السكندرى و طنطا فى الجولة السابعة من بطولة الدورى ، بالتعادل السلبي ، و التى أقيمت باستاد الأسكندرية .

ترتيب الدوري المصري

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