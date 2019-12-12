شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بيراميدز بهدف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة .. نجح مصطفى محمد في إحراز هدف التقدم للزمالك على حساب فريق بيراميدز فى الجولة السابعة للدوري الممتاز ، فى المقام باستاد القاهرة.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – فرجانس ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار.

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى.

خط الهجوم: محمد فاروق.

ويتواجد على دكة البدلاء:

المهدي سليمان وعبد الله السعيد وولفريد كانون وجون أنطوي وعمر العيوني وأحمد توفيق وإبراهيم حسن.

بدأت أحداث الشوط الثاني بتديل من قبل كارتيرون المدير الفني للزمالك بالدفع محمد أوناجم على حساب أحمد سيد زيزو.

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الدقيقة 46 هجمة خطيرة من الزمالك تصل لأشرف بن شرقي على حدود منطقة الجزاء لبيراميدز يسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 47 ينجح مصطفي محمد من قطع كرة من على جبر ويلعبها أرضية بينية لأشرف بن شرقي يمر من عبدالله بكري ولكن يشتتها دفاع بيراميدز عن طريق أيمن منصور ويمنع فرصة هدف مؤكد.

الدقيقة 50 هجمة خطيرة لبيراميدز عن طريق رجب بكار يلعبها لعمر جابر يسددها ضعيفة يتصدى لها محمد عواد .

الدقيقة 51 يرد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق بن شرقي و أوناجم الذى يسددها قوية تخرج لركنية.

الدقيقة 52 عرضية عن طريق أوناجم يحرزها مصطفي محمد برأسيه رائعة على يمين أحمد الشناوي محرزاً الهدف الأول للزمالك .

يسيطر لاعبي الزمالك على الكرة للحفاظ على تقدمه.

الدقيقة 54 يمر أوناجم من أيمن منصور و بكرى ويلعبها أرضية داخل منطقة الجزاء تخرج لركنية.

الدقيقة 56 تبديل لبيراميدز بخروج إسلام عيسي و نزول عبدالله السعيد ، و جون أنطوي بدلاً من أيمن منصور.

الدقيقة 57 تسديدة قوية من فرجاني ساسي يتصدي لها أحمد الشناوي ويخرجها لركنية.

الدقيقة 60 ضربة حرة مباشرة يسددها عبدالله السعيد تصل محمد فاروق المنفرد بالمرمى يسددها قوية مهدراص هدف مؤكد.

الدقيقة 63 هجمة رائعة من فرجاني ساسي يلعبها بينية أرضية لبن شرقي يلعبها أرضية يسددها أوناجم فى الهدف ولكن الحكم يحتسبها تسلل.

الدقيقة 65 تمريرة رائعة من عبدالله السعيد تصل لتراوري الذى يصل لمنطقة جزاء الزمالك ولكن التكتل الدفاعي يمنعه من الوصول لمرمي عواد.

يهدأ اللقاء نسبيا ويلجأ لاعبو الزمالك للاستحواذ على الكرة للتهدئة والحفاظ على تقدمهم بالهدف الذى أحرزه مصطفى محمد.

الدقيقة 73 تمريرة بينية من بن شرقي يخرجها دفاع

الدقيقة 74 خروج محمد فتحي و نزل عمر يونس لعيوني لاعب بيراميدز.