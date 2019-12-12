متعب يوجه رسالة خاصة لمصطفى محمد بعد "الانتقادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

نصح عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، مصطفى محمد لاعب الزمالك بعدم الإلتفات إلى الانتقادات التي يتعرض لها، وطالبه بالتفكير فقط فيما يطلبه المدير الفني.

وقال متعب في تحليله لمباراة الزمالك وبيراميدو: "لا تقوم بالتركيز مع أي انتقاد مهما كان الشخص الذي ينتقدك، فقط يجب أن يكون تفكيرك في الملعب وتنفيذ الدور المطلوب منك."

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وأحرز مصطفى محمد هدفًا للزمالك أمام بيراميدز ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز، بعدما تعرض لانتقادات في الفترة الماضية.

وتابع: "عليك الآن أن تعمل على التقدم والتعامل مع الكرات الهوائية والتواجد في كل هجمة يمكن من خلالها تشكيل خطورة على المرمى."

وأضاف: "أنت غير مطالب بالتسجيل في كل مباراة، لكن المطلوب منك هو تنفيذ ما يطلبه منك المدير الفني ومساعدة الفريق على تسجيل الأهداف سواء من خلال أن عن طريق الزملاء."