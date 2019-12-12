مصطفى محمد ردًا عن الانتقادات: والدي علمني أحترم الصغير قبل الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى مصطفى محمد، لاعب الزمالك سعادته بالأداء والنتيجة التي انتهت بها مباراة فريقه أمام بيراميدز مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

لاعب الزمالك رد على ـ ما وصفه بالانتقادات التي وُجهت له قبل المباراة ـ خلال تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة:"والدي أخبرني أن أحترم الصغير قبل الكبير ولكل مجتهد نصيب في الملعب ولا أعطي الانتقادات أي أهتمام من ينتقد بصورة جيدة أو سيئة فهذا من جهته ويكفيني حب اللاعبين لي بالفريق".

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مصطفى محمد، أضاف:"الحمدلله 3 نقاط جيدة أمام فريق محترم، كارتيرون أخبرنا بنقاط القوة والضعف والحمدلله كافئنا الله في الملعب لأننا كنا مجتهدين في الملعب ولكل مجتهد نصيب".

وأتم مُهاجم الزمالك حديثه بالإشارة إلى إنه لا يبدي اهتمامًا بمن يُسجل أو الحصول على جائز فردية بقدر اهتمامه بمصلحة الفريق.

مصطفى محمد سجل هدف الزمالك الأول بمرمى بيراميدز في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة؛ حيث احتفل بوضع يده على عينيه وهو الاحتفال الذي ربطه البعض بكونه ردًا على تصريحات أحمد بلال، لاعب الأهلي والمنتخب المصري الأسبق التي راهن بها أحد مقدمي البرامج على أن مصطفى محمد لن يُسجل.