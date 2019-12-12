احتفال مصطفى محمد.. عدسة الخليج 365 ترصد فرحة لاعبي الزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:

حقق الزمالك فوزًا أمام بيراميدز، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

وسجل هدفي الزمالك مصطفى محمد ومحمود علاء، ليثبتا تفوق الفريق الأبيض أمام بيراميدز.

ورفع الزمالك رصيده لـ13 نقطة من 6 مباريات في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس.

ورصدت عدسة الخليج 365 احتفالات لاعبي الزمالك بعد الهدفين، واحتفال مصطفى محمد الخاص بهدفه.