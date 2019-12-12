محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:
حقق الزمالك فوزًا أمام بيراميدز، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.
وسجل هدفي الزمالك مصطفى محمد ومحمود علاء، ليثبتا تفوق الفريق الأبيض أمام بيراميدز.
ورفع الزمالك رصيده لـ13 نقطة من 6 مباريات في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس.
ورصدت عدسة الخليج 365 احتفالات لاعبي الزمالك بعد الهدفين، واحتفال مصطفى محمد الخاص بهدفه.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفال مصطفى محمد.. عدسة الخليج 365 ترصد فرحة لاعبي الزمالك أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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