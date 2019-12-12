كارتيرون: الفوز على بيراميدز يُعيدنا "بقوة" للمنافسة على لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن فوز فريقه على بيراميدز (2-0) في الجولة السابعة يعيد الأبيض بقوة للمنافسة على بطولة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من 6 مباريات، وذلك بعد أن فقد 5 نقاط بتعادل مع إف سي مصر وهزيمة من إنبي قبل وصول كارتيرون.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال كارتيرون :"الفوز على بيراميدز يعيدنا للمنافسة على لقب الدوري ويعيد لنا الثقة مجدداً، أهم شيء أننا لم نستقبل أهداف أمام فريق قوي مثل بيراميدز".
وأضاف مدرب الزمالك :"أشعر بالرضا على الأداء والنتيجة، كان يجب أن نسجل هدف مبكر لكننا أهدرنا عديد الفرص، وسعيد بهدف مصطفى لأنه أرهق دفاعات بيراميدز طوال أوقات المباراة".
وتابع كارتيرون :"أوناجم كان مصدر الخطورة وحاولت استغلال المساحات في الجبهة اليسرى ليبراميدز، لكنني فضلت الحفاظ على زيزو لأجل سلامته، واستبداله كان أمراً طبيعياً".
وأنهى مدرب الزمالك :"مصطفى محمد عليه استغلال كل الإمكانيات التي لديه، تحدثت معه بشأن ذلك، ويمكن أن يكون نجماً في الدوري المصري ويتطور بشكل أفضل".
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