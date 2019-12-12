أمير مرتضى: مصطفى محمد لا يعلم من ينتقده.. وفزنا أمام بيراميدز عن استحقاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن لاعب فريقه مصطفى محمد لا يعلم شيء عن الانتقادات التي وُجهت له قبل المباراة.

مصطفى محمد سجل هدف الزمالك الأول بمرمى بيراميدز في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة؛ حيث احتفل بوضع يده على عينيه وهو الاحتفال الذي ربطه البعض بكونه ردًا على تصريحات أحمد بلال، لاعب الأهلي والمنتخب المصري الأسبق التي راهن بها أحد مقدمي البرامج على أن مصطفى محمد لن يُسجل.

أمير مرتضى، أضاف خلال تصريحات صحفية له عقب المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين:"من يتحدث عن مصطفى محمد لا نعلمه من الأساس من هو، سألت مصطفى محمد قبل المباراة حول تأثره بالحديث السلبي عنه قال أنه لا يعرف شيء عن الأحاديث التي تُوجه ضده".

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وعن المباراة أشار المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إلى أن المدير الفني لفريقه، الفرنسي باتريس كارتيرون، تعامل بصورة جيدة مع المباراة بموضوعية كبيرة وخطة فنية جيدة، مضيفًا:"قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق محترم".

وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن الفرنسي كارتيرون وضع سيناريو منذ قدومه خلفًا للزمالك ويسير عليه بنجاح، مضيفًا:" استطعنا السيطرة والفوز على استحقاق وحصدنا ثلاثة نقاط كأي لقاء أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني ".

وأتم أمير حديثه بقوله:" بالتأكيد هناك تقدمًا ملحوظًا في الأداء ومن مباراة لمباراة يزداد الوصول للمستوي المطلوب".