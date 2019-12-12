مدرب الزمالك: نحن الفريق الوحيد الذي يفوز على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك، بأن فريقه استطاع أن يكون الفريق الوحيد الذي يفوز على بيراميدز هذا الموسم، قائلًا أن قائمة الفريق تمتلك المرونة التي تسمح لهم بالتأقلم مع أي تحول.

وقال الشيشيني في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية: "الحمد لله، الزمالك الفريق الوحيد الذي فاز على بيراميدز منذ فوزنا عليه في نهائي الكأس الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يخسر من أي منافس."

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وتابع: "فوجئنا بالتحول في أسلوب لعب بيراميدز على مدار المباراة، فطوال الفترة الماضية كانوا يضغطون على المنافس من الخط الأمامي، لكن اليوم تراجعوا للخلف، وهو ما جعلنا نجري تعديل في أسلوبنا."

وأضاف: "الزمالك يمتلك قائمة جاهزة للتعامل مع أي منافس، وبالرغم من الغيابات نستطيع من خلال المهارة والموهبة الخاصة باللاعبين أن نحول أسلوب اللعب أثناء المباراة، وهذا ما حدث بعد التعرف على أسلوب بيراميدز."

وعاد الزمالك للانتصار على حساب بيراميدز وحقق فوزًا هامًا بنتيجة 2-0، ليتمكن المدير الفني باتريس كارتيرون من ترك بصمة إيجابية مع الفريق في أول مبارياته بالدوري.