محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تصدر تريند يحمل اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أحمد بلال، موقع التغريدات القصيرة، تويتر، مساء اليوم الخميس بالتزامن مع تسجيل مصطفى محمد لاعب الزمالك هدف فريقه الأول ضد بيراميدز.
مصطفى محمد سجل هدف الزمالك الأول بمرمى بيراميدز في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة؛ حيث احتفل بوضع يده على عينيه وهو الاحتفال الذي نوه له المغردين على وسم أحمد بلال.. فما العلاقة بين الحدثين؟
أحمد بلال، خرج في تصريحات تليفزيونية مساء يوم أمس الأربعاء ليضع رهانًا مع مقدم برنامج اللعيب، مهيب عبد الهادي، أنه سيتكفل بوجبة عشاء لطاقم البرنامج كاملًا إذا سجل مصطفى محمد هدفًا أمام بيراميدز في إشارة منه إلى أن لاعب الزمالك الشاب لن يُسجل.
ولكن مصطفى سجل، ليُغرد قائد الزمالك التاريخي على حسابه بموقع الزمالك تويتر، خالد الغندور قائلاً:"مصطفي جاب جول يا بلال"، لتأتي ضمن أكثر من 8 آلاف تغريدة حتى قبل انتهاء المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر "جاب جول".. أحمد بلال يخسر رهان مصطفى محمد أمام بيراميدز ليتصدر تغريدات تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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