بالفيديو والصور.. الزمالك يثبت جدراته أمام بيراميدز بهدفي مصطفى وعلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ محمد مصطفى:

أثبت الزمالك جدارته أمام بيراميدز، بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

وسجل هدفي الزمالك مصطفى محمد ومحمود علاء، ليثبتا تفوق الفريق الأبيض أمام بيراميدز، والتي تأتي بعد 3 أشهر من التتويج بالكأس بثلاثية نظيفة.

ورفع الزمالك رصيده لـ13 نقطة من 6 مباريات في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس.

وألحق الزمالك ببيراميدز أول خسارة ببطولة الدوري هذا الموسم.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمد عواد -حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي - طارق حامد، فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد "زيزو" مصطفى محمد

وجاء تشكيل بيراميدز الذي أعلنه ديسابر المدير الفني للفريق كالتالي: أحمد الشناوي- خط الدفاع: رجب بكار، عبدالله بكري، علي جبر، أحمد أيمن منصور - عماد نبيل "دونجا"، محمد فتحي، عمر جابر - محمد فاروق، إسلام عيسى، إيريك تراوري.

تفاصيل المباراة:

استمرت الدقائق الأولى دون خطورة على مرمى الفريقين، حتى حصل بيراميدز على ضربة حرة في الدقيقة الثامنة على حدود منطقة الجزاء، سددها محمد فاروق بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 11، جاءت أول الكرات الخطيرة للزمالك، بعد تمريرة خاطئة من إسلام عيسى في وسط الملعب، لينطلق حازم إمام ويرسل كرة عرضية، أبعدها علي جبر في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة 17، أرسل أوباما كرة عرضية بطريقة رائعة لزيزو، الذي سدد الكرة "على الطائر" ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتعرض محمود علاء لإصابة دموية في الدقيقة 18، بعد تدخل قوي من محمد فاروق الذي نال بطاقة صفراء.

ونال محمد فتحي، بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد طارق حامد، قبل أن يحصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء في كرة مماثلة ضد دونجا.

وانطلق مصطفى محمد في الدقيقة 27، ليرسل كرة عرضية لأوباما ولكن أبعدها عمر جابر.

استمر الزمالك في خطورته ومن إحدى الكرات المتبادلة بين هجوم الأبيض في الدقيقة 32، سدد زيزو كرة أرضية تصدى لها الشناوي.

وانطلق عبدالشافي في الدقيقة 33، لداخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن الشناوي تألق وأبعدها لركنية.

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وأرسل رجب بكار كرة عرضية لبيراميدز في الدقيقة 38، حولها إسلام عيسى علت العارضة، ليسقط بعدها محمود علاء مجددًا ويشكو من إصابته.

واستمرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وسجل مصطفى محمد هدفا رائعا في الدقيقة 52، بعد رأسية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للشناوي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع كارتيرون بأوناجم بدلا من زيزو.

وسدد عمر جابر كرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 51، تصدى لها عواد.

وأجرى ديسابر تبديلين بنزول عبدالله السعيد وجون أنطوي بدلا من إسلام عيسى، وأحمد أيمن منصور.

وسدد بنشرقي كرة قوية في الدقيقة 58، أبعدها الشناوي لركنية.

ضغط بيراميدز لإدراك التعادل، وكاد فاروق أن يسجل التعادل في الدقيقة 60، بعد كرة سقطت داخل منطقة الجزاء، ولكن علت العارضة، قبل أن يلعب عمر جابر الذي تولى مركز الظهير الأيسر، تسديدة أكملها أنطوي رأسية مرت بجوار القائم.

وانطلق فرجاني ساسي ليمر بطريقة رائعة من علي جبر، قبل أن يمرر لبنشرقي لتتحول الكرة لهدف، ولكن احتسبها الحكم تسلل ضد بنشرقي.

انطلق بعدها تراوري ومرر كرة عرضية حولها أنطوي ولكن محمود علاء تصدى لها، وسط اعتراضات من لاعبي بيراميدز لاصطدام الكرة بيد مدافع الزمالك.

ودفع ديسابر بالتبديل الأخير الهجومي لبيراميدز بنزول عمر لعيوني في الدقيقة 75.

ونال الزمالك ضربة جزاء في الدقيقة 78، بعد عرقلة أحمد الشناوي لبنشرقي، ليسددها محمود علاء في المرمى ليتقدم الزمالك بالهدف الثاني.

وأجرى كارتيرون تبديلا بنزول محمد حسن بدلا من بنشرقي، قبل أن يدفع بمحمد عبدالسلام بدلا من أوباما.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط ضغط ومحاولات من بيراميدز للتسجيل، ولكن جميعها وقفت أمام دفاع الزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.