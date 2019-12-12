الزمالك يتدرب صباح الجمعة بعد الفوز على بيراميدز

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استئناف الفريق تدريباته صباح غدٍ الجمعة على ملعب النادي.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز مساء اليوم الخميس بهدفين دون رد بالجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

صباح غدٍ الجمعة على ملعب النادي.وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز مساء اليوم الخميس بهدفين دون رد بالجولة السابعة للدوري الممتاز سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

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