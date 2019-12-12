ديسابر يعترف بقوة الزمالك أمام بيراميدز ويكشف سبب تأخر السعيد وأنطوي

علق الفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن مواجهة الزمالك، التي انتهت منذ قليل، بفوز الأبيض بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري.

وقال ديسابر في تصريحاته عقب اللقاء "الزمالك فريق كبير وفي الشوط الثاني حاولنا ان نلعب مباراة مفترحة لكننا تلقينا هدف مبكر وبعد

ان غامرنا ودفعت بانطوي والسعيد تلقينا الهدف الثاني من ركلة جزاء لا يوجد فارق بين الفريقين في الشوط الثاني عدا تسجيل الاهداف الزمالك كان الاقوي اليوم واتحمل مسئولية النتيجة وعلي أن أصل الي حلول لكي العب في الدوري بنفس الطريقة التي نلعب بها في افريقيا".

وعن عدم مشاركة نجمي الفريق عبد الله السعيد وجون أنطوي من البداية أوضح ديسابر هذا الأمر قائلاً " السعيد غير جاهز ولعب اخر ٣٠ دقيقه لانه غير جاهز اما انطوي فقد كان خيارا تكتيكيا بان يجلس علي دكة البدلاء لانني اردت ان استعين بلاعب يضغط علي دفاع الزمالك في الشوط الأول".

