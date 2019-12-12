الشيشيني : لاعبو الزمالك تعاهدوا على عودة الفريق للانتصارات

أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال الشيشيني في تصريحات تلفزيونية، عقب اللقاء ، "بيراميدز لعب بشكل جديد ومختلف في مباراة اليوم
وواصل "ان شاءالله نكمل بنفس المستوى لنهاية الموسم ومتفائل بالمرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن الفريق يمتلك بين صفوفه عدد من اللاعبين المهاريين والقادرين على بناء الهجمة من الخلف ولعب الكرة على الأرض، موضحًا أن بيراميدز غير طريقة لعبه بدلًا من الضغط على الأطراف إلى الضغط في العمق، وواصل "كل مباراة نتعامل بها وفق ظروفها وطريقة لعب الأنسب لها وتحقيق أكبر استفادة من كل اللاعبين".
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