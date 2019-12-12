طبيب الزمالك يتحدث عن إصابات الفريق بعد مواجهة بيراميدز

تحدث محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن إصابات الفريق خلال مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت لصالح الأبيض بثنائية نظيفة،

في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري.وأوضح أسامة أن أحمد سيد زيزو يعاني من شد خفيف بالعضله الخلفية ، وسبب استبداله الحفاظ علية منعا لتفاقم الاصابة ، أما محمود علاء فإصابته عبارة عن قطع أعلى الحاجب وتم عمل اسعافات له وليست بحاجه لغرز ، ولن تعوقة عن التدريبات والمشاركة.