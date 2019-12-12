أمير مرتضى : كارتيرون يسير بخطى ثابتة مع الزمالك وهناك تقدم ملحوظ

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق قدم مباراة كبيرة امام فريق قدير يمتلك قدرات مميزة.

وعن المرب الفرنسي "كارتيرون"، قال منصور أنه تعامل مع المباراة بموضوعية كبيرة،

وخطة فنية مناسبة، فتمكن من وضع سيناريو منذ قدومه ويسير علية بنجاح .وأتم تصريحاته عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة "بالتأكيد هناك تقدم ملحوظ في الاداء ومن مباراة لمباراة يزداد حتي الوصول للمستوي المطلوب، المباراة هذه مثل اي لقاء ، استطعنا اليوم السيطرة والفوز عن استحقاق وحصدنا ثلاق نقاط كأي لقاء ، اشكر اللاعبين والجهاز علي الاداء ، نتمني مواصلة الانتصارات الفترة القادمة ".