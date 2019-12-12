قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق قدم مباراة كبيرة امام فريق قدير يمتلك قدرات مميزة.
وعن المرب الفرنسي "كارتيرون"، قال منصور أنه تعامل مع المباراة بموضوعية كبيرة،
وأتم تصريحاته عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة "بالتأكيد هناك تقدم ملحوظ في الاداء ومن مباراة لمباراة يزداد حتي الوصول للمستوي المطلوب، المباراة هذه مثل اي لقاء ، استطعنا اليوم السيطرة والفوز عن استحقاق وحصدنا ثلاق نقاط كأي لقاء ، اشكر اللاعبين والجهاز علي الاداء ، نتمني مواصلة الانتصارات الفترة القادمة ".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى : كارتيرون يسير بخطى ثابتة مع الزمالك وهناك تقدم ملحوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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