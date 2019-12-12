الزمالك يعيد فتح مدرسة الفن والهندسة ويكتفى بهدفين في مرمى بيراميدز

استعاد فريق الزمالك مدرسة الفن والهندسة امام بيراميدز وتغلب عليه بهدفين نظيفين بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة للدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك مصطفى محمد بضربة راس رائعة أعادة للأذهان اهداف جمال عبد الحميد ومحمودعلاء من ضربة جزاء صحيحية في الدقيقتين 53 و78.

ورفع الابيض رصيده الى 13 نقطة وصعد للمركز الرابع وله مباراة مؤجلة بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في المركز الرابع.

جاء اللقاء قويا وحماسيا ولم يقدم الزمالك هذا العرض والاداء القوي والروح القتالية منذ فترة طويلة رغم قوة المنافس واكتمال صفوفه.

كما قدم الابيض بقيادة مدربه الفرنسي كارتيرون لوحة فنيه وتنظيما دفاعيا وهجوميا بسد ثغرات كانت أزمة للأبيض في الفترات الماضية مع تكامل دفاعي وهجومي وكثافة عددية كانت ناقصة وتسببت في ضياع بطولات ونقاط عديدة.

الشوط الاول

بدأ اللقاء سريعا ومفتوحا من جانب الفريقين حيث رفع كل فريق شعار" لابديل عن الفوز" لتعويض مافات من نقاط .

بادر الزمالك بالهجوم من خلال الإجناب وخاصة اليمنى النشطة لحازم امام الذى رفع أكثر من كرة ولم تجد المتابع

امتاز الزمالك بلعب الكرة من لمسة واحدة مما اربك دفاعات بيراميز وتراجع

الرباعي الدفاعي لبيراميدز رجب بكار وبكري وعلى جبر واحمد أمن منصور لمواجهة المحاولات الهجومية للأبيض.

فرض دفاع الزمالك رقابة لصيقة على الثلاثي المميز مصدر الإزعاج في الثلث الأخير من ملعب الزمالك اسلام عيسى ومحمد فاروق واريك تراوري وحد ذلك من الخطورة خاصة مع غياب التمويل ويسدد محمد فاروق في السماء.

شكل زيزو وحازم امام جبهة قوية يمنى وجاءت العرضيات دون المستوى اما بعيدة عن متناول المهاجمين او على رؤوس مدافعي بيراميدز.

يهيئ مصطفى محمد بعد عدة جمل لزيزو يسدد قوية في يد الحارس تليها محاولة جريئة من محمد عبد الشافي يخترق دفاعات بيراميدز ويسدد بيسراه قوية في يد الشناوي أيضا.

وحاول الزمالك وعاب لاعبوه رغم المراتدات عدم انهاء الهجمة بشكل ايجابي لغياب التقارب والجماعية حول وداخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

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يدفع كارتيرون بمحمد اونجم بدلا من سيد زيزو المتأثر بإصابته في بداية الشوط الثاني.

ظلت السيطرة الزملكاوية ولم تتغير مع قوة بدنية وتراجع المنافس في نصف ملعبة

وزاد أونجم الجبهة اليمني اشتعالا واربكت بقوة دفاعات بيراميدز.

وشكل الثلاثي اوباما وبنشرقي وانجم خطورة في شكل دائرة امام وداخل منطقة جزاء المنافس ويسدد اونجم ويبعد الدفاع بصعوبة الى الركنية وقبلها يسدد عمر جابر في شبه انفراد الى يد الحارس محمد عواد.

هدف أول للأبيض

في الدقيقة 53 ومن هجمة منظمة يقود اونجم عرضية رائعة على رأس مصطفى محمد في وضع وارتفاع صعب ينحني المهاجم الأبيض يذكرنا بأهداف جمال عبد الحميد ويضع الكرة قوية في اقصى الزاوية اليمني للشناوي مسجلا هدفا رائعا.

مع نزول السعيد وجون انطوي تشتعل المباراة ويضغط بيراميدز ويبعد الدفاع الأبيض أكثر من فرصة ويرد بنشرقي بتسديدة قوية يبعد من تحت العارضة الشناوي.

هدف ملغي

في الدقيقة 64 يسجل الزمالك هدفا لاونجم من عرضية بنشرقي ويلغيه محمود عاشور ومساعده بدعو تسلل..!

يرد بيراميدز ويبعد عواد حارس المرمى من امام جون انطوى مصدر الخطور ببساله وسط زحمة ومطالبة بركلة جزاء وقبلها يهدر محمد فاروق وسط دربكة ايضا امام المرمى.

يجري بيراميدز تغييره الثالث بنزول عمر العيون مكان محمد فتحي في محاولة لإدراك التعادل.

هدف ثاني

في الدقيقة 78 وبعد عدة تمريرات بين شرقي ومصطفى محمد ينفرد الأول يعرقله الحارس الشناوي يحتسب الحكم ركلة جزاء يتصدى لها محمود علاء ويضع الكرة على يسار الحارس مسجلا هدث ثاني والإطمئنان للأبيض.

تلاشت هجمات بيراميدز في الدقائق الاخيرة واستسلموا للخسارة مع تمرير بينى وطولي حتى اطلق الحكم محمود عاشور صافرة نهاية اللقاء.