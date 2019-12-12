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تشيلسي يمدد عقد فيكايو توموري لخمس سنوات

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أعلن نادي الانجليزي تمديد تعاقده مع لاعبه الكندي فيكايو توموري البالغ من العمر 21 عامًا  لمدة 5 سنوات.

 يأتي ذلك بعد المستوي المميز الذي قدمه اللاعب مع البلوز وكان تعاقد ه مع تشيلسي يمتد لمدة عامين.

وشارك توموري مع البلوز في 11مباراة في الدوري الانجليزي سجل خلالها هدف واحد ولقاء في السوبر الاوروبي وأربع مباريات بمسابقة دوري ابطال اوروبا .

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