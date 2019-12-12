الوحدة يهزم العدالة بثنائية ويتصدر الدوري السعودي

نجح فريق الوحدة السعودي في تحقيق الفوز علي نظيره العدالة بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس علي ملعب الملك عبد العزيز ال سعود ضمن ألاسبوع الـ11 للدوري السعودي. عبد العزيز ال سعود ضمن ألاسبوع الـ11 للدوري السعودي. سجل اهداف اللقاء أنسيلمو دي مورايس و ريناتو شافيز جونيور في الدقائق 43،64 لفريق الوحدة جونيور في الدقائق 43،64 لفريق الوحدة وبهذه النتيجة يحصد فريق الوحدة السعودي علي النقطة 21يتصدر بيها ترتيب الدوري السعودي بينما يتجمد رصيد العدالة عند النقطة 8 يحتل بها المركز الرابع عشر .

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