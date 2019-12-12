سلة سموحه 18 بنات تهزم الجيش بدوري المرتبط

حقق فريق آنسات سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة الفوز علي نظيره الجيش بنتيجة 71/11 بعد مباراة من طرف واحد سيطرت عليها لاعبات سموحة منذ البداية وحتي نهايتها.

وبذلك ينجح فريق سموحه في تحقيق فوز السادس وكان الفريق قد إستهل مبارياته بتحقيق الفوز علي نظيره الترام 93/20 ثم سبورتنج 63/36 ثم الجيش 55/6 ثم الأوليمبي 58/31 ثم سبورتنج 44/27.

ويسير الفريق بخطي ثابته في الدوري العام الممتاز (أ) المرتبط بعد صعوده للعب

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علي الميدالية البرونزية.

ويضم الجهاز الفني مصطفى فكرى مدرب و محمد موسكو مدرب مساعد و آية تربس إداري والدكتور محمد طه طبيب و محمود فرج مدرب الأحمال ونعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لجهاز كرة السلة بنات و أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري وعماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة و عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة

سيدات.

واصل فريق سموحة لكرة السلة تحت 18 سنة بنات المرتبط بقيادة مصطفي فكري إنتصاراته وأداءه المتميز في مباريات دوري المنطقة وحقق فوزه السادس.

تضم قائمة الفريق اللاعبات : جمانه معتز محمد وأروى عصام على ورؤيا على خلف وحلا مختار احمد وإنجى عصام ابراهيم ويمنى محمد حسن ويمنى احمد صبحى وروان اشرف على ومنه الله محمد وليد وحبيبه احمد محمد ورزان محمد السيد وهنا حسن ابو النصر وسما طارق احمد ومنه الله هشام محمد وحبيبة احمد لطفي واشرقت وليد احمد وملك محمد سامى ومريم صلاح عبد اللطيف ورنا محمد محمود.