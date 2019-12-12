الزمالك يتقدم بالثاني على بيراميدز عبر محمود علاء

تقدم فريق الزمالك بالهدف الثاني على نظيره بيراميدز، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، في سابع جولات الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 79 عبر اللاعب محمود علاء من ركلة جزاء. بينهما الآن على ملعب القاهرة الدولي، في سابع جولات الدوري الممتاز.جاء الهدف في الدقيقة 79 عبر اللاعب محمود علاء من ركلة جزاء.

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