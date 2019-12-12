أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

واصل الزمالك تفوقه على بيراميدز للمباراة الثانية على التوالي، فبعد أن هزمه بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر 2019، عاد ليهزمه مساء اليوم الخميس 12-12-2019 بثنائية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيد نقاطه لـ 13 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن بيراميدز الذي تراجع للمركز الخامس، ليصبح فريق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على بُعد ثلاث نقاط من المقاولون العرب المتصدر من 7 مباريات، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 15 نقطة من 5 نقاط.

وانتهى الشوط الأول من لقاء الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بعد صحوة متأخرة من كلا الفريقين في نهاية الشوط، شهدت إهدارهما لثلاث فرص، لكن فرصة بيراميدز كانت أقل من عادية للاعب إسلام عيسى.

وفي الشوط الثاني تحسن المردود، واستطاع الزمالك تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 52 برأسية نموذجية لهداف أمم أفريقيا تحت 23 عامًا “مصطفى محمد” بعد تلقيه تمريرة عرضية بالمقاس من حازم إمام.

ورد مصطفى فتحي بهذا الهدف على الرهان المثير للجدل لمهاجم الأهلي المعتزل “أحمد بلال” مع مقدم البرامج الرياضية في قناة MBC مصر، بأن فتحي لن يُسجل، وسيبقى دون أهداف في مسابقة الدوري المصري دون أهداف لست جولات قادمة.

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وأضاف الزمالك هدف تأمين النقاط الثلاث في الدقيقة 78 من ركلة جزاء نفذها المتخصص “محمود علاء”.

وتحصل المغربي المتألق هذه الأيام “أشرف بن شرقي” على ركلة الجزاء بعد تعرضه للعرقلة أثناء مراوغة الحارس أحمد الشناوي.

أهداف الزمالك أمام بيراميدز اليوم

هدف الزمالك الأول “مصطفى محمد”

هدف الزمالك الثاني “محمود علاء”