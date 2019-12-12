ماسترز مديرا تنفيذيا لرابطة الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي المُمتاز الخميس تعيين ريتشارد ماسترز مديراً تنفيذياً لها في خطوة يأمل المعنيون أن تكون ناجحة بعد تعيينين فاشلين.

وتمت ترقية ماسترز بعد قرابة العام على شغله منصب المدير التنفيذي المؤقت للدوري المُمتاز، منذ استقالة ريتشارد سكوداموري في نوفمبر 2018 بعد توليه المنصب في عام 2014.

وتم إختيار سوزانا ديناج لخلافة سكوداموري العام الماضي إلا أنها إختارت البقاء في وظيفتها مع مجموعة “ديسكافيري” الإعلامية.

ووقع بعدها الإختيار على ديفيد بيمسيل، المدير التنفيذي السابق لمجموعة “غارديان” الاعلامية (غارديان ميديا غروب)، التي تنضوي صحيفة “ذي غارديان” تحت لوائها، إلا أنه غادر منصبه الشهر الفائت قبل أن ينشغل بملاحقة المزاعم التي نشرتها الصحافة عن حياته الخاصة أواخر نوفمبر الماضي.

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ورحب الأميركي بروس باك، رئيس لجنة الترشيحات في رابطة الدوري المُمتاز بتعيين ماسترز بالقول “حين كان مديراً تنفيذياً مؤقتاً، واجه تحديات وأثبت نفسه”.

وتابع بروس رئيس نادي تشلسي “تؤمن الأندية أن هذا التعيين صائب في ما يتعلق بمصالح الدوري المُمتاز على المدى الطويل”.

وأعرب ماسترز بدوره عن سعادته مؤكداً “إنه لشرف أن تُمنح لي الفرصة لقيادة الدوري الإنجليزي المُمتاز في واحدة من أكثر المراحل إثارة في تطوره”.

وأنضم ماسترز الذي شغل منصب المدير العام للدوري المُمتاز، للرابطة عام 2006.