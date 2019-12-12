مدرب كرة قدم سابق في ألمانيا: لابد أن نكون بطل العالم فى حماية المناخ

سلم المدرب الألماني السابق إيفالد لينين بمقتضى مبادرة الأبوين “آباء وأمهات من أجل المستقبل” أكثر من 100 ألف بطاقة حمراء تتعلق بموضوع المناخ إلى مكتب المستشارة أنجيلا ميركل في برلين.

وقال نادي سان باولي لكرة القدم الذي يلعب ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني اليوم الخميس عبر موقع تويتر إن المواطنين والمواطنات الذين كتبوا هذه البطاقات سجلوا رسائل تطالب بمزيد من حماية المناخ.

ويعمل لينين مديراً فنياً لفريق كرة القدم التابع لهذا النادي.

وتوجه لينين/ 66 عاماً/ والناشط سياسياً منذ فترة طويلة إلى المستشارة أنجيلا ميركل مباشرة قائلاً: “أخجل من أن جيلنا لم يعمل أكثر مما عمل. السيدة المستشارة: أنطلقي إلى العمل، فألمانيا يجب أن تكون بطلة العالم في حماية المناخ”.

لينين محترف سابق لكرة القدم ومدرب سابق في الدوري الألماني “بوندسليجا”.