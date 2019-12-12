الكلاسيكو في موعده بحسب رئيس برشلونة

أكد رئيس نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو الخميس أن الكلاسيكو المؤجل أمام الشريك والغريم التقليدي ريال مدريد سيقام في موعده الأربعاء المقبل رغم دعوات للتظاهر من الحركة الأنفصالية الكاتالونية “تسونامي الديموقراطية”.

وقال بارتوميو أمام وسائل الإعلام “المباراة (المقررة الأربعاء في تمام الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش) ستقام في موعدها. لن يتم تأجيلها مرة أخرى. إنها مسؤوليتنا جميعا لضمان إقامتها. نحن نمر بوقت معقد في كتالونيا، لكنه يسمح بممارسة كرة القدم”.

وأضاف “يتعين على أولئك الذين لديهم أشياء يطالبون بها، أن يفعلون ذلك بسلام. ملعبنا فضاء تسود فيه حرية التعبير، وهذا ما كان عليه الحال دائمًا، وبهذا المعنى، نريد أن نبعث رسالة من الهدوء والحياة الطبيعية”.

أكد المسؤول الكاتالوني أن “بإمكان الناس الحضور إلى الملعب مع العائلة والأصدقاء. آمل أن تسود الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين. يجب أن يكون الكلاسيكو أحتفالًا بالرياضة والمواطنة. يجب ان يسود الهدوء والسلم”.

Advertisements

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الأسبانية على ملعب “كامب نو” في 26 أكتوبر الماضي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للأنفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة إحتجاجاً على سجن تسعة قياديين إنفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الإنفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت الحركة الإنفصالية الكاتالونية “تسونامي الديموقراطية” دعت الثلاثاء الماضي إلى تجمع “حاشد” حول ملعب “كامب نو” في 18 ديسمبر الحالي في تمام الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (15,00 بتوقيت جرينتش)، قبل القمة بين برشلونة وريال مدريد.

ويتساوى البلاوجرانا والمرينجي بعدد النقاط ولكُل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأول بفارق الأهداف.