أهداف مباراة الكويت والقادسية في كأس السوبر الكويتي 2019

تُوج نادي القادسية بلقب كأس السوبر الكويتي 2019، مساء اليوم الخميس 12-12-2019، على حساب الكويت بهدف دون رد على ستاد جابر الدولي في العاصمة الكويتية، للمرة السادسة في تاريخه، وللمرة الثانية على ملعب ستاد جابر الدولي.

وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع النيجيري “جيمس” من رأسية نموذجية بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من أحمد الظفيري، لتذهب الكرة على أقصى يسار الحارس الأول لمنتخب الكويت “حميد القلاف” الذي ارتمى عليها دون جدوى.

وجاءت المباراة هادئة خلال الشوط الأول باستثناء لقطة للقادسية في الدقيقة 34 شهدت رفض الحكم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح مهاجمه المميز “لوكاس” بعد تعرضه للجذب والعرقلة من المدافع السوري “عمر ميداني”.

ورفض الحكم عبد الله الكندري اللجوء إلى تقنية VAR التي اعتمدها الاتحاد الكويتي لكرة القدم في هذه المباراة.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أطلق اللاعب البديل في صفوف الكويت “البريكي” تصويبة صاروخية من مسافة 30 ياردة مرت بياردة واحدة جوار المقص الأيمن للقادسية.

وارتفع النسق في الشوط الثاني ووقعت العديد من المشادات بين لاعبي الفريقين، وأضاع الكويت أكثر من فرصة لتسجيل هدف السبق، لتتلقى شباكه هدف في توقيت قاتل عند الدقيقة 71 برأسية جيمس.