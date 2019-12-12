اقترب نحوه بعنف.. رونالدو يخرج عن طوره مع أحد معجبية (فيديو)

بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن أمس في دوري أبطال أوروبا، دخل أحد المشجعين إلى الملعب وتوجّه مباشرة نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم "اليوفي".



المشجع الذي كان يأمل في التقاط صورة مع "الدون"، وضع يديه على رقبة رونالدو بعنف لإجباره على التقاط "سيلفي".



وكان رد فعل رونالدو حادا وغاضبا رغم أن رونالدو عادة ما يكون لطيفا مع المشجعين الذين يقتحمون الملعب للتصوير معه ولكن المشجع فاجأ رونالدو من الخلف.



وفي مقطع فيديو، يقول رونالدو للمشجع "هل أنت مجنون؟"، وسمح للأمن بالقبض عليه وإخراجه من الملعب.



يذكر أن فريق "السيدة العجوز" هزم الفريق الألماني بعقر داره بهدفين دون رد سجل أحدهما رونالدو، وتصدر المجموعة الرابعة متفوقا على أتلتيكو مدريد.

- فيديو :



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