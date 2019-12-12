رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الزمالك فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ علي حساب نظيره نادي بيراميدز في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين نادي الزمالك و نظيره نادي بيراميدز حيث انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين ودخل نادي الزمالك الشوط الثاني بطريقة قوية ونجح المهاجم الدولي المصري مصطفي محمد في افتتاح باب التسجيل لصالح نادي الزمالك ثم أضاف المدافع الدولي المصري محمود علاء الهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

بهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده الي 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما ظل نادي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 12 نقطة بجدول ترتيب البطولة المصرية.

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ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الزمالك و بيراميدز :

كل من مهاجم سموحة حسام حسن و اعب بيراميدز عبد الله السعيد في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 5 أهداف ثم يأتي وليد سليمان و رمضان صبحي لاعبا النادي الأهلي بالإضافة إلى محمد سالم مهاجم المقاولون العرب و اوميد اوكري مهاجم أسوان ومحمد شريف لاعب انبي في المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

ويأتي حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد فاروق لاعب بيراميدز في المرتبة الثالثة برصيد 3 أهداف.