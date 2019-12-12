رياضة | الزمالك يواصل نغمة الانتصارات ويقهر بيراميدز بثنائية في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يواصل نغمة الانتصارات ويقهر بيراميدز بثنائية في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الزمالك فوزًا غاليًا على حساب بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة بحرص من جانب الفريقين ومحاولات للسيطرة على وسط الملعب وحصل بيراميدز على ركلة حرة لعبها عمر جابر عرضية أخرجها عواد بعدها حصل الزمالك على ركنية من الجانب الأيمن مرت عرضية وشتتها الدفاع دون خطورة .

ويستمر اللعب منحصرا في وسط الملعب وسط محاولات من الفريقين ولكن بدون خطورة ويفتح الزمالك جبهة من الجانب الأيسر لفتح ثغرة بدفاع بيراميدز ولكن الدفاع حال دون ذلك ورد حازم إمام بعرضية من الجانب الأيمن حاول مصطفى محمد تحويلها في الشباك لكنها ارتطمت بأقدام الدفاع في الدقيقة 11 من عمر المباراة بأول ملامح الخطورة في المباراة .

ويرد بيراميدز بمرتدة عن طريق تراوري وفاروق ويشتتها محمود علاء بعيدا عن منطقة الخطورة بعدها انطلاقة عن طريق يوسف أوباما في الجانب الأيمن وتمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، استقبلها زيزو بتسديدة لكنها مرت بعيدًا عن مرمى الشناوي .

ويسقط محمود علاء في كرة مشتركة مع محمد فاروق الذي حصل على بطاقة صفراء وتوقف اللعب لعلاج علاء الذي نزف من وجهه بسبب الكرة المشتركة بعدها كرة مشتركة أخرى في وسط الملعب مع طارق حامد ويشهر الحكم بطاقة صفراء لمحمد فتحي لاعب بيراميدز .

ويكثف الزمالك من هجومه من الجانبين وعمق الملعب ويسدد ساسي كرة بعيدة المدى ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية تمر عرضية لكنها تمر بعيدا عن الخطورة .

وتستمر محاولات الزمالك رغم التكتل الدفاعي من بيراميدز ومن كرة مشتركة على حدود منطقة جزاء الضيوف يحصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء وتنشط الجبهة اليمنى للزمالك في محاولة لإرسال عرضيات متقنة لكنها مرت بدون خطورة فيما اعتمد بيراميدز على انطلاقات تراوري المرتدة لكنها أيضا لم تسفر عن خطورة .

وفي الدقيقة 31 تمر هجمة زملكاوية من مصطفى محمد يمررها لزيزو الذي سددها مباشرة ينقذها الشناوي على مرتين .

وينطلق عبدالشافي بعد استلامه كرة بينية من اوباما ويتوغل داخل المنطقة ليطلقها قوية صاروخية في المرمى لينقذها الشناوي بصعوبة لركنية في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

وطولية جديدة للزمالك في الجانب الأيسر ويرسلها عبدالشافي عرضية لكن يبعدها الدفاع وترتد لبيراميدز بمحاولة رأسية من إسلام عيسى لكنها تعلو العارضة ويسقط محمود علاء متأثرا بإصابته لكنه يخرج من الملعب ويعود لاستئناف اللعب من جديد .

ويدخل الشوط الأول في الدقائق الخمسة الأخيرة وهجمة للزمالك ثلاثية من الجانب الأيمن عن طريق اوباما وحازم إمام وزيزو ليرسلها الأخير عرضية يشتتها الدفاع من جديد ويعود زيزو ليمرر عرضية جديدة من الجانب الأيمن مرت من الجميع وحاول عليها بن شرقي لكنها فقدت خطورتها .

ويمرر مصطفى محمد عرضية لبن شرقي لكنه كان في وضعية تسلل ويحتسب الحكم محمود عاشور دقيقتين وقت بدل ضائع استمر خلالها الزمالك مسيطرا على مجريات اللعب وحصل على ركلتين حرتين في وسط الملعب مروا بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني أشرك الجهاز الفني محمد أوناجم بدلا من زيزو الذي كان يشكو من إصابة عضلية ولزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وتستمر المحاولات البيضاء في الشوط الثاني على وتيرة النصف الأول من المباراة .

ويحصل الزمالك على ركنية تمر عرضية يشتتها الدفاع بعدها يحاول عبدالشافي المرور من الجانب الأيسر لكن بدون خطورة .

وينشط أوناجم في الجانب الأيمن ويحصل على بينية من ساسي على حدود المنطقة ويراوغ المدافع ليسددها يسارية يخرجها الدفاع

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ويسفر الهجوم الأبيض عن الهدف الأول بتوقيع مصطفى محمد في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعد عرضية من حازم إمام ليحولها رأسية متقنة في الشباك معلنا عن تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويدفع بيراميدز بتغييرين هجوميين دفعة واحدة وشارك عبدالله السعيد وجون انطوي بدلا من أحمد أيمن منصور وإسلام عيسى لزيادة الفاعلية الهجومية وتعويض النتيجة .

واختراق من أوناجم في الجانب الأيمن ودخول لمنطقة الجزاء بتسديدة لكن اصطدمت بالدفاع ومرت إلى ركنية.

ويتسلم بن شرقي كرة على حدود المنطقة في الدقيقة 57 يطلقها صاروخية وينقذها الشناوي لركنية تمر عرضية لكنها بدون خطورة .

وتتوالى محاولات الزمالك رغم التقدم وسط نشاط ملحوظ من اوناجم وبن شرقي ويمرر ساسي الكرة لبن شرقي المنطلق الذي حولها عرضية سريعا لاوناجم الذي وضع الكرة الشباك لكن الحكم أشار بتسلل بن شرقي قبل الهدف الملغي لتضيع فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويرد بيراميدز بهجمة عن طريق السعيد وفاروق لكن يوقفها الدفاع ويشتتها عواد بعيدا عن المنطقة وتزداد سرعة رتم المباراة وسط محاولات بيراميدز لتدارك النتيجة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة في الجهة اليسرى، نفذها محمد أوناجم عرضية على القائم القريب لكن شتتها الدفاع بنجاح ومرت بعيدًا عن منطقة الخطورة في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

وتعود الكرة لتنحصر وسط الملعب دون خطورة حقيقية وحاول عبدالشافي المرور من الجانب الأيسر وحصل على ركلة حرة بعدها ركلة جديدة للزمالك بوسط الملعب بعيدة عن المنطقة ويسددها ساسي مباشرة نحو المرمى لكنها تمر عالية .

ودفع ديسابر مدرب بيراميدز بالتونسي عمر لعيوني بدلا من محمد فتحي في ظل رغبته لتعديل النتيجة لكن يستمر ضغط الزمالك على دفاعات بيراميدز .

ويواصل الزمالك محاولاته وفي الدقيقة 79 من عمر المباراة يمر بن شرقي ويتوغل في الدفاعات بلعبة “هات وخد” ومراوغة للحارس أحمد الشناوي ليتعرض للعرقلة ويطلق الحكم صافرته معلنا عن ركلة جزاء للزمالك ينفذها محمود علاء متقنة على يسار الحارس أرضية قوية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد .

ودفع كارتيرون بمحمد حسن بدلا من أشرف بن شرقي في الدقيقة 81 لتأمين منطقة وسط الملعب في الوقت المتبقي من عمر المباراة .

وينشط فريق بيراميدز في الوقت الأخير من عمر المباراة ويحصل على ركلة حرة من الجانب الأيمن يمررها السعيد عرضية داخل المنطقة ويحولها تراوري برأسية يتصدى لها عواد بثبات .

بعدها يجرى الجهاز الفني للزمالك آخر تغييراته بنزول محمد عبدالسلام بدلا من أوباما في الدقيقة 88 من عمر المباراة لزيادة التأمين الدفاعي بعد التقدم بهدفين .

ويمر ساسي وسط الملعب ويتعرض لإعاقة قوية من عبدالله بكري الذي حصل على بطاقة صفراء وتمر الكرة بدون خطورة على مرمى الشناوي .

ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني مرت بدون خطورة رغم محاولات بيراميدز ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بهدفين دون رد .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات ليواصل مشواره نحو قمة جدول الدوري فيما يتجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة بالمركز الخامس بجدول المسابقة .