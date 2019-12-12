رياضة | الدوري السعودي| الوحدة يعتلي الصدارة بثنائية ساحقة في العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| الوحدة يعتلي الصدارة بثنائية ساحقة في العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الوحدة أمام ضيفه العدالة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الحادية عسر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح أنسيلمو أهداف اللقاء لصالح الوحدة بتمريرة حاسمة استقرت في شباك العدالة عند الدقيقة 34، من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز البرازيلي ريناتو شافيز الهدف الثاني، بعدما استغل تمريرو زميله الأسترالي غودوين ليضعها في مرمى العدالة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز 14 مؤقتاً.