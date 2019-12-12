رياضة | تفاصيل إصابة "زيزو" في لقاء الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة "زيزو" في لقاء الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الابيض وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وخرج اللاعب من المباراة بعد تأثره بالاصابة، حيث حل المغربي محمد اوناجم بدلا منه مع انطلاق الشوط الثاني.

ويتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله المهاجم الشاب مصطفى محمد في الدقيقة ٥٣ من عمر المباراة، بعد رأسية قوية سكنت مرمى احمد الشناوي.